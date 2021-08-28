YARDIMLAR HESABA YATIRILDI

Yozgat Valiliği tarafından il genelinde, orman yangınları ve sel felaketine uğrayan bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başlatılan yardım kampanyası büyük ilgi gördü. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde toplanan yaklaşık 300 bin lira civarındaki yardım parası banka hesabına yatırıldı. Kaymakam İrem Baha Yağan, ‘’Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen Orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderebilmek, dertlerine deva olabilmek maksadıyla kampanya düzenlendi. İlçemiz ve köylerinde başlatılan Afet Bölgelerine yapılacak yardım kampanyasında, Akdağmadeni halkı birliğini ve beraberliğini göstererek Afet Bölgesine gönderilmek üzere kampanyaya yoğun bir katılım sağlamıştır’’ dedi. Yağan, Afad hesabında toplanan 229 bin 935,55 lira ile birlikte kurum personellerinden toplanan 11 bin lira ve SMS yardımlarıyla birlikte toplamda 300 bin lira üzerinde bir bağış toplanarak, yardım parasının Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesinden AFAD hesabına yatırıldığını bildirdi. Yağan, ‘’Afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına bağış yapan, Belediyelerimize, Siyasi Parti Teşkilatlarımıza, Stk’larımıza, bağış kampanyasında yoğun mesai harcayan Muhtarlar Derneği Başkanı olmak üzere tüm Mahalle ve Köy Muhtarlarımıza, Kampanyaya bağışlarıyla destek veren ve hayır yolunda yarışan Akdağmadeni Esnafımıza ve vatandaşlarımıza, Akdağmadeni Kaymakamlığı olarak yaraları sarmada ‘Ben De Varım’ diyen herkese teşekkür ediyoruz. Yardımlarımız hala devam etmektedir. Yaraları birlikte sarmaya ‘Ben De Varım’ diyen herkes verilen hesaplara yatırabilir veya kaymakamlığımızla irtibata geçerek yardımlarını ulaştırabilirler. Bir olalım, birlik olalım, beraber olalım, bizi kimse yıkamaz’’ ifadelerini kullandı.

MUHTARLARA TEŞEKKÜR

Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, Muhtarlar Derneğini ziyaret ederek, muhtarlara desteklerinden ötürü ‘Teşekkür’ etti. Kaymakam Yağan, ‘’Ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ilçemiz genelinde başlatılan yardım kampanyasında muhtarlarımız yoğun mesai harcamışlardır’’ dedi. Muhtarlar Derneği Başkanı başta olmak üzere tüm Mahalle ve Köy Muhtarlarına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür eden Yağan, Dernek Başkanı Hakan Özdemir’e ‘Teşekkür’ belgesi verdi. Yağan, ‘’Dernek başkanımızın aracılığı ile tüm muhtarlarımıza bu teşekkür belgesini takdim ediyor bu vesile ile yardım ve bağışlarını esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza, tüm Akdağmadeni halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.