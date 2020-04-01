Yardımlar devlet kanalıyla

Vali Çakır, "Şu an vatandaşlarımızın hiçbir ihtiyacı yok, ihtiyaçlar toplu olarak karşılanacak, parası olanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor, ekonomik yoksunluğu olanlarınki ise vakıflar aracılığıyla karşılanıyor. Karantina giriş çıkışı engelliyor ama köydeki vatandaşların da birbirlerine gitmemesi gerekiyor" dedi. Vali Çakır, vatandaşa yardımların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yapıldığını da hatırlatarak, hiçbir sivil toplum örgütünün yardım yapmasını istemediklerini bildirdi. Vali Çakır, ‘’Yardım yapılacaksa Vefa Sosyal Destek Gurubu aracılığıyla yapılmasını istiyoruz. Özverili bir şekilde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine, sağlık çalışanlarımıza, emniyet ve jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.