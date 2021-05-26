Yardımlar devam ediyor

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, ‘’Bir anne şefkatiyle tüm çocuklarımızın gönlünü alıyoruz. O minicik tertemiz kalplerine sevgiyi nakış nakış işliyoruz mutlu ettikçe mutlu oluyoruz. Sen; gül, oyna, koş çocuk. Bu dünyanın kirli pas tutmuş kalpsizlerine merhamet tohumlarını saç çocuk. Durma haydi! hayallerine çiçek açan kırlarda oyna, zıpla, koş çocuk. Dünya seninle gülsün hadi kahkahalarınla gül çocuk!!.. Kalbimle yazıyorum kalbimde her daim kal çocuk’’ denildi.