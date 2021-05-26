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Yardımlar devam ediyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetini sürdüren Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:03
Yardımlar devam ediyor

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada, ‘’Bir anne şefkatiyle tüm çocuklarımızın gönlünü alıyoruz. O minicik tertemiz kalplerine sevgiyi nakış nakış işliyoruz mutlu ettikçe mutlu oluyoruz. Sen; gül, oyna, koş çocuk. Bu dünyanın kirli pas tutmuş kalpsizlerine merhamet tohumlarını saç çocuk. Durma haydi! hayallerine çiçek açan kırlarda oyna, zıpla, koş çocuk. Dünya seninle  gülsün hadi kahkahalarınla gül çocuk!!.. Kalbimle yazıyorum kalbimde her daim kal çocuk’’ denildi.

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Yardımlar Devam Ediyor
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