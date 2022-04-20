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Yardımlar devam ediyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Belde Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaşmaya devam ediyor.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:30
Yardımlar devam ediyor

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Yusuf Büyük, tüm yardım bekleyen ailelere ulaşacaklarını söyledi. Belediye olarak tüm vatandaşların yanında olduklarını belirten Büyük, “Belediyimiz olarak hazırlamış olduğumuz kolilerimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. İnşallah ramazan ayı sonun kadar yardımlarımızı tüm ailelerimize ulaştıracağız. Yapmış olduğumuz hizmette emeği geçen herkese teşekkür ederim. Özellikle yardım sever Ali Akbaba ve eşi Suna Akbaba İlbay’ ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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