Yardımlar değerlendirildi

Toplantıya Kaymakam Ramazan Cihangir başkanlık etti. Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, kurum amirleri, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları toplantıda hazır bulundu. Yangın ve sel felaketinde mağdur olan afetzedelere yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımların değerlendirildi. Kaymakam Cihangir, Ayni ve Nakdi Yardım Toplama Komisyonu toplantısında, ilçede ulaşılan 77 bin 115,83 lira nakdi yardım için başta ilçe halkı olmak üzere emeği geçen tüm hayırseverlere şükranlarını sundu. Cihangir, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ile birlikte süreçteki gayretleri sebebiyle İl Genel Meclis Üyeleri Yasin Bağcı ve Kadir Sungur’a özverili çalışmaları sebebiyle tüm muhtarlara teşekkür ederek, Çandır'ın Kastamonu'nun ve tüm Memleketin yanında olduğunu ifade etti. Cihangir, son zamanlarda ilçede artan Koronavirüs vakalarıyla etkili mücadele edebilmek için de aşı duyarlılığına da muhtarların desteğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.