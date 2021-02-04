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Yardımda bulundular

YOZGAT Memur-Sen İl Temsilciliğine bağlı sendika üyelerinin katkıları, İnfak Derneği aracılığı ile yardım faaliyetleri devam ediyor.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:36
Yardımda bulundular

Yozgat’ta pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı bulunan lokanta, kahvehane, kafe, gözlemeci gibi esnafa Memur-Sen Yozgat İl Başkanlığı destekte bulundu. Memur Sen Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Kenan Şerefli, 301 esnafı için hazırlanan yardım paketlerini, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun’a teslim etti. Diğer taraftan, Yozgat Memur-Sen İl Temsilciliğine bağlı sendika üyelerinin katkıları, İnfak Derneği’nin aracılığı ile Sınır hattında bulunan Mehmetçiklere hediyeler gönderildi. •Seyfettin Sağlam• 

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Yardımda Bulundular
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