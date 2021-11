Yardım toplamaya Esneklik

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun uygulamalarını düzenleyen yönetmelikte, yapılan yeni düzenlemelerin, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yurtlu, dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilecek yardım toplam faaliyetlerini düzenleyen ‘Yardım Toplama Esas ve Usulleri’ başlıklı yönetmelikte değişiklik yapıldığını, buna göre bildirim süresinin uzatıldığını, bazı iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılacağını söyledi. Yurtlu, ‘’Yardım toplama izni verilenlerin, internet ortamı dâhil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunludur. Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazmakla yetinirler. Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler en geç on beş günde bir topladıkları yardımı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorundadırlar. Ancak toplanan yardım miktarının bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar için yirmi beş bin Türk Lirasını aşması halinde toplanan para bu süre beklenmeksizin saymana teslim edilir veya bankaya yatırılır. Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar için ise toplanan yardım miktarının on bin Türk Lirasını aşması halinde toplanan para bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılır’’ dedi. Yurtlu, kesin hesabın verildiği tarihten itibaren 90 gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren ‘Yardım Toplama Sonuç Bildiriminin’ izin veren makama bildirilmesi gerektiğini aktardı. Yurtlu, ‘’Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre içinde tamamlanamaması durumunda izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilir. Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı sonuçları doğurur’’ ifadelerini kullandı.