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Yardım seferberliği sürüyor

Yozgat’ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanı Yardım Vakfı tarafından 81 İlde yardım seferberliği ilan edilerek başlatılan ‘Kış Kapıda, Yalnız Bırakma’ kampanyası devam ediyor.

05 Ocak 2022 Çarşamba 00:02
Yardım seferberliği sürüyor

İHH Yozgat Şube Başkanı Ahmet Gökhan ‘Kış Kapıda, Yalnız Bırakma’ kampanyalarının devam ettiğini belirterek yardım da bulunmak isteyen vatandaşlar için IBAN numarası paylaştı.  Milyonlarca ihtiyaç sahibinin yardım beklediğini ifade eden Gökhan, ‘’Savaş sebebiyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan yıllardır zor şartlarda yaşıyor. Kış geldiğinde ise dondurucu soğuk ve yağmur şartları daha da zorlaştırıyor’’ dedi. Gökhan, maddi imkansızlıklar sebebiyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce ailenin oluğunu vurgulayarak, ‘’Yağmur yağdığında kamplar çamurla doluyor ve çadırdan çıkıp yürümek dahi mümkün olmuyor. Milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor. Bağışlarınızla, kardeşlerimizi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayalım” diye konuştu. Gökhan, yardım etmek isteyenlerin Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Kuveyt Türk Yozgat Şubesi TR 120020500009465653300001 IBAN numarasına bağış yapılabileceğini belirterek, ‘’ Desteklerimizle kardeşlerimize biz buradayız diyelim’’  şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•

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