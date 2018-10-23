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Yardım Malzemeleri hazır

AFRİN'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına düzenlenen yardım tırı Boğazlıyan ilçesine ulaştı. Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan, ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için Tüm Yardımlaşma Derneği’nin (TÜMYAD) hazırladığı bir tır dolusu gıda ve kırtasiye malzemesi, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ilçeye ulaştı.

Yardım Malzemeleri hazır

AFRİN'de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı adına düzenlenen yardım tırı Boğazlıyan ilçesine ulaştı. Suriye’nin Afrin bölgesinde başlatılan, ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için Tüm Yardımlaşma Derneği’nin (TÜMYAD) hazırladığı bir tır dolusu gıda ve kırtasiye malzemesi, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ilçeye ulaştı.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Yardım Malzemeleri hazır

Afrin Şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın Kayseri’de yaşayan eşi Birgül Muratdağı’nın katkısı ile İstanbul’da bulunan TÜMYAD tarafından bir TIR dolusu yardım malzemesi hazırlandı. İstanbul’dan yola çıkan TIR, bugün memleketi Boğazlıyan’a ulaştı. Yardım tırını Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel Muratdağı, dedesi Mehmet Muratdağı ve kardeşi Emre Muratdağı karşıladı. Boğazlıyan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Ayna tarafından teslim alınan yardım kolileri özenle ilçe kapalı spor salonuna yerleştirildi. 62 Adet gıda kolisi, 500 adet kıyafet kolisi, 30 adet kırtasiye kolisi ve 30 adet çanta kolisi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Ayna tarafından teslim alındı. Ayna yaptığı açıklamada “Gıda ve kıyafetlerden oluşan yardımları teslim aldık. İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Rabbim şehidimize rahmet eylesin. Bir daha böyle acılara göstermesin. Bu yardımda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel Muratdağı, dedesi Mehmet Muratdağı yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kardeşi Emre Muratdağı ise yaptığı açıklamada “Bu yardımı gönderen herkese ailem ve abim adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten umarım elimiz kolumuz bir yerlere ulaşır herkese hayırlara vesile olmuş oluruz. Hayırlı bir iş yapmış oluruz” şeklinde konuştu.
 

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