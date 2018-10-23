Yardım Malzemeleri hazır

Afrin Şehidi Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın Kayseri’de yaşayan eşi Birgül Muratdağı’nın katkısı ile İstanbul’da bulunan TÜMYAD tarafından bir TIR dolusu yardım malzemesi hazırlandı. İstanbul’dan yola çıkan TIR, bugün memleketi Boğazlıyan’a ulaştı. Yardım tırını Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel Muratdağı, dedesi Mehmet Muratdağı ve kardeşi Emre Muratdağı karşıladı. Boğazlıyan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Ayna tarafından teslim alınan yardım kolileri özenle ilçe kapalı spor salonuna yerleştirildi. 62 Adet gıda kolisi, 500 adet kıyafet kolisi, 30 adet kırtasiye kolisi ve 30 adet çanta kolisi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Ayna tarafından teslim alındı. Ayna yaptığı açıklamada “Gıda ve kıyafetlerden oluşan yardımları teslim aldık. İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak. Rabbim şehidimize rahmet eylesin. Bir daha böyle acılara göstermesin. Bu yardımda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel Muratdağı, dedesi Mehmet Muratdağı yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kardeşi Emre Muratdağı ise yaptığı açıklamada “Bu yardımı gönderen herkese ailem ve abim adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten umarım elimiz kolumuz bir yerlere ulaşır herkese hayırlara vesile olmuş oluruz. Hayırlı bir iş yapmış oluruz” şeklinde konuştu.

