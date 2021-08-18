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Yardım komisyonu toplandı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon toplantısı yapıldı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:55
Yardım komisyonu toplandı

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın, afetlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için toplanacak yardımların koordine edilmesi amacıyla düzenlenen Afet Bölgelerine Yardım Koordinasyon Toplantısına Kaymakam İrem Baha Yağan başkanlık etti. Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Yağan ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Belde Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlar, Kurum Müdürleri ve STK Temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Yağan, ‘’Başına bir şey geldiğinde herkes birilerinden yardım bekler. Bu bizimde başımıza gelebilirdi. Onun için bizlerde oradaki kardeşlerimize yardımcı olalım. Bizler de yardımlarda felakete uğramış vatandaşlarımıza bir kardeşlik bağıyla neler yapabileceğimizi gösterelim. Kardeşlerimizin sıkıntılarını azaltmak bakımından ne yapabiliriz? Akdağmadeni olarak ne kadar yardımseveriz, Akdağmadeni olarak bu kampanyaya ne kadar destek veriyoruz, omuz veriyoruz. Bunu gösterelim. İnşallah sizlerden beklentimiz budur’’ dedi. Yardımların koordinasyonun ne şekilde yapılacağına dair bilgilendirme yapıldı. Sonrasında Yangın ve Sel Afetleri Yardım Kampanyası kararları alındı.

Anahtar Kelimeler:
Yardım Komisyonu Toplandı
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