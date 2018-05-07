Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102599
ALTIN
179.537
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7474
EURO
5.0509

Yardım kermesi tamam

ÇANDIR ilçesinde, yardım amaçlı kermese gönüllü olarak katkıda bulunanlara ‘teşekkür’ belgesi verildi.

Yardım kermesi tamam

ÇANDIR ilçesinde, yardım amaçlı kermese gönüllü olarak katkıda bulunanlara ‘teşekkür’ belgesi verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
1 Okunma
Yardım kermesi tamam

Yozgat’ta Suriye Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı kamplarına un, gıda, temizlik malzemesi ve sudan oluşan yardım malzemeleri gönderilmesine destek amaçlı Çandır ilçesinde kermes düzenlendi. Büyük ilgi gören kermese gönüllü olarak destek verenlere Kaymakam Fatih Eroğlu tarafından teşekkür belgesi verildi. Eroğlu, kermese iştirak eden bütün vatandaşlara teşekkür ederek, hepsinin çok güzel bir işe imza attıklarını belirtti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
HAYRAN KALDILAR
HAYRAN KALDILAR
ESOB ‘Altın’ dedi
ESOB ‘Altın’ dedi
Dolu Molası
Dolu Molası
Her yerde okuyorlar
Her yerde okuyorlar
Şükrettiler
Şükrettiler
ALT YAPIYA 28.41 MiLYON
ALT YAPIYA 28.41 MiLYON

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim