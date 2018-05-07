Yardım kermesi tamam

Yozgat’ta Suriye Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı kamplarına un, gıda, temizlik malzemesi ve sudan oluşan yardım malzemeleri gönderilmesine destek amaçlı Çandır ilçesinde kermes düzenlendi. Büyük ilgi gören kermese gönüllü olarak destek verenlere Kaymakam Fatih Eroğlu tarafından teşekkür belgesi verildi. Eroğlu, kermese iştirak eden bütün vatandaşlara teşekkür ederek, hepsinin çok güzel bir işe imza attıklarını belirtti.