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Yardım kampanyası

SORGUN Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyası

SORGUN Belediyesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

04 Şubat 2020 Salı 03:30
Yardım kampanyası

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, depremzedelerin acısını derinden paylaştıklarını belirterek, onlara her an yardıma hazır olduklarını vurguladı.  Ekinci, depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Bölgeye göndermek üzere ısıtıcı, gıda ve kışlık giysi topluyoruz. Kullanılmış giysileri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yardımların yeterli miktara ulaşması durumunda bir araçla deprem bölgesine ulaştıracağız. Kampanyaya bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız, Zabıta Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yardım Kampanyası
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