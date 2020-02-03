YARDIM KAMPANYASI

‘İyilikte Buluşalım’ projesi kapsamında İblid’de yaşayanlar için toplanan kıyafetler, gençlik merkezi gönülüleri tarafından elden geçirildi. Kıyafetler gerçek sahiplerine ulaştırmak için İblid’e yollandı. İslam coğrafyasının çok zor bir süreçten geçtiği, hava şartlarının çok çetin olduğu, bu günlerde mazlumlara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatılması gerektiğinin altı çizildi. Bu bağlamda, komşumuz olan, gerçekten zor durumda bulunan Suriye İdlib bölgesine bulunan vatandaşlar için, başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür edildi.