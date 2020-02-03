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YARDIM KAMPANYASI

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Akdağmadeni Gençlik Merkezi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen kıyafetlerin tasnifi yapılarak, İblid’e gönderildi

YARDIM KAMPANYASI

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Akdağmadeni Gençlik Merkezi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen kıyafetlerin tasnifi yapılarak, İblid’e gönderildi

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:50
YARDIM KAMPANYASI

‘İyilikte Buluşalım’ projesi kapsamında İblid’de yaşayanlar için toplanan kıyafetler, gençlik merkezi gönülüleri tarafından elden geçirildi. Kıyafetler gerçek sahiplerine ulaştırmak için İblid’e yollandı. İslam coğrafyasının çok zor bir süreçten geçtiği, hava şartlarının çok çetin olduğu, bu günlerde mazlumlara, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatılması gerektiğinin altı çizildi. Bu bağlamda, komşumuz olan, gerçekten zor durumda bulunan Suriye İdlib bölgesine bulunan vatandaşlar için, başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yardım Kampanyası
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