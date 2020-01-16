Yardım Kampanyası

Müftü Sezik, ‘’Sizlerin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğü ile asırlardır aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız, ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin acısını dindirmek, sorunlarına çözüm üretmek için eğitimden sağlığa birçok alanda projeler geliştirmekte ve yürütmekteyiz’’ dedi. Müftü Sezik, 2011 yılından bugüne kadar 200 milyon lira tutarındaki bin 850 tır yardım malzemesinin Suriyelilerin yaralarını sarmak, ihtiyaçlarını gidermek için Türkiye ve Suriye’deki kamplarda yaşayan mültecilere ulaştırıldığını anlattı. Müftü Sezik, ‘’Bugüne kadar toplam 650 bin lira değerinde 30 TIR insani yardım malzemesi Suriye kamplarına gönderilmiştir. Halep için toplam 305 bin lira yardım toplanılmış ve genel merkeze gönderilmiştir. Yolun İyilik Olsun Kampanyası için merkez ve ilçe vakıf şubelerimiz aracılığı ile yardım kampanyasını 17 Ocak Cuma günü başlatacağız. Şubat ayının 2. Haftasına kadar sürecek yardım kampanyasında vatandaşlarımız il ve ilçe müftülüğümüz, şubelerimiz aracılığı ile nakdi bağışta bulunabileceklerdir’’ diye konuştu.