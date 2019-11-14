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Yardım Kampanyası

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığı, ‘Barış Pınarı Harekatı’ yapılan bölgeye gönderilmek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Yardım Kampanyası

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığı, ‘Barış Pınarı Harekatı’ yapılan bölgeye gönderilmek amacıyla yardım kampanyası başlattı.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Yardım Kampanyası

 Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde bulunan Kahraman Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla ‘İhtiyaç sahipleri için her zaman yanında ol’ adlı kampanya başlattıklarını söyledi. İlker, ‘’Sayın Valimizin himayesinde, Belediye Başkanlığımızın destekleriyle İlimiz Yozgat’ta 11 Kasım – 29 Kasım tarihleri arasında yardım kampanyamızı başlattık. Terör unsurlarının mağdur ettiği sınırdaki vatandaşlarımızın ve Suriye içinde terörden temizlenen yerleşim yerlerindeki sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılayı, hayırseverlerin de desteğini almak amacıyla yardım kampanyası başlattık’’ dedi. 

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