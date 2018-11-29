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Yardım kampanyası

LÖSEV’in ‘Güneşli yarınlar için elimi siz tutar mısınız ?’ çağrısına Sarıkaya Necip Fazıl Kısakürek ve Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulları kayıtsız kalmadı.

Yardım kampanyası

LÖSEV’in ‘Güneşli yarınlar için elimi siz tutar mısınız ?’ çağrısına Sarıkaya Necip Fazıl Kısakürek ve Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulları kayıtsız kalmadı.

29 Kasım 2018 Perşembe 07:00
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Yardım kampanyası

Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda yapılan etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürü Haluk Timur, Okul Müdürleri Agah Ayhan ve Abdullah Arkan, Necip fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Oğuz Karabel, Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu 3-B sınıfı ve sınıf öğretmeleri Mehtap Ağan da hazır bulundu. Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, Löseminin çağımızın önemli hastalıklarından biri olduğunu, ancak erken tanı ile birlikte değişen ve gelişen tıp teknolojisi sayesinde tedavinin artık mümkün olduğunu söyledi. Öğrencilerin bu konudaki çalışma ve etkinliklerinden çok duygulandığını ifade eden Yoldaş, minik yüreklerin hepsine teşekkür etti. Daha sonra yapılan etkinlik sayesinde toplanan yardımlar, Necip fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda Lösemi tedavisi gören öğrencilere takdim edildi.

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