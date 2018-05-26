Yardım kampanyası

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı nedeniyle Filistin’de can ve mal kaybı şiddetle arıttırılarak devam etmekte olduğu, Filistin halkının büyük bir kısmının açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmek zorunda kaldıkları bildirildi. Başbakanlık makamının emirleri gereği halkımızın beklentisi doğrultusunda dost ve kardeş Filistin halkının karşı karşıya geldiği sıkıntıların hafifletilmesine katkı maçayla Yozgat’ta kampanya başaltılığının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi, ‘’Tüm kamu kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın yayın organlarının yardım kampanyasına katkıda bulunmaları büyük önem taşımaktadır’’ denildi.