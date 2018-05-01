Yardım Kampanyası

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde düzenlenecek olan kampanya kapsamında Suriye Doğu Guta ve Afrin bölgesinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı kamplarına un, gıda, su, temizlik malzemesinden oluşan yardım malzemelerinin gönderileceği hatırlatıldı. Yardım kapsamına destek amacıyla Çandır ilçesi Düğün Salonu’nda düzenlenecek kermesin açılışının yarın yapılacağı kaydedildi. Cuma gününe kadar açık kalacak olan kermesten elde edilecek gelirle kampanyaya destek verileceği bildirildi. Ayrıca, Türkiye' den yardım kampanyasına katılmak isteyen hayırsever vatandaşların TR23 0001 0007 8307 1620 9650 01nolu IBAN numarasına, kampanyaya yurtdışından katılacak vatandaşların ise TCZBTR2A nolu 'SWIFT' numarasına yardımda bulunabilecekleri ifade edildi.