Yardım kampanyası

Yüksel, amaçlarının ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin, ekonomik açıdan bir nebze olsun rahat nefes almalarına katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi. Yüksel, ‘Bu konuda yapmış olduğumuz girişimlerden olumlu dönüşler aldık. Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nde çalışan işçilerimizin aralarında topladıkları parayla almış oldukları gıda kolileri, gönüllü kardeşlerimiz tarafından dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Böyle hayırsever vatandaşlarımız olduğu müddetçe, bizim de bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir’ dedi.
15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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