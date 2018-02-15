Yardım kampanyası

SORGUN ilçesinde, Ecdada Vefa ve Engelliler Umut dernekleri tarafından düzenlenen ‘Bir el de sen uzat’ kampanyası ilgi görüyor. Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, derneğin kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen, önemli işlere imza attığını, Sorgun Engelliler Umut Derneği ile birlikte başlattıkları ‘Bil el de sen uzat’ kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.