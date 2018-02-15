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Yardım kampanyası

SORGUN ilçesinde, Ecdada Vefa ve Engelliler Umut dernekleri tarafından düzenlenen ‘Bir el de sen uzat’ kampanyası ilgi görüyor. Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, derneğin kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen, önemli işlere imza attığını, Sorgun Engelliler Umut Derneği ile birlikte başlattıkları ‘Bil el de sen uzat’ kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Yardım kampanyası

SORGUN ilçesinde, Ecdada Vefa ve Engelliler Umut dernekleri tarafından düzenlenen ‘Bir el de sen uzat’ kampanyası ilgi görüyor. Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, derneğin kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen, önemli işlere imza attığını, Sorgun Engelliler Umut Derneği ile birlikte başlattıkları ‘Bil el de sen uzat’ kampanyasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
55 Okunma
Yardım kampanyası

Yüksel, amaçlarının ilçede yaşayan dar gelirli ailelerin, ekonomik açıdan bir nebze olsun rahat nefes almalarına katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi. Yüksel, ‘Bu konuda yapmış olduğumuz girişimlerden olumlu dönüşler aldık. Yeni Çeltek Kömür İşletmesi’nde çalışan işçilerimizin aralarında topladıkları parayla almış oldukları gıda kolileri, gönüllü kardeşlerimiz tarafından dar gelirli ailelere dağıtılıyor. Böyle hayırsever vatandaşlarımız olduğu müddetçe, bizim de bu çalışmalarımız aralıksız devam edecektir’ dedi.

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