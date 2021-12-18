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Yardım Kampanyası

İHH İnsani Yardım Vakfı Yozgat Şube Başkanı Ahmet Gökhan, Somali’deki kuraklığın iki milyon 800 bin kişiyi etkilendiğini belirterek yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

18 Aralık 2021 Cumartesi 00:25
Yardım Kampanyası

Somali’de son iki yılda yeterli miktarda yağışın düşmediğini ve kuraklık felaketi yaşandığını ifade eden Gökhan, ‘’Hükümetin ‘acil durum’ ilan ettiği ülkede, 23 Kasım’da uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Somalili milyonlarca insan, temiz suya ve yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çekiyor’’ dedi. Gökhan, Birleşmiş Milletlerin hazırladığı son durum raporunda, Somali’deki 74 bölgenin 66’sının kuraklıktan etkilendiğini, 5 yaşın altındaki bir milyon iki yüz bin çocuğun akut yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunun ve 2022'de 7 milyon 700 bin Somalilinin insani yardıma ihtiyaç duyacağı tahminine de yer verildiğini belirtti. Gökhan, bölgedeki çiftçilerin kuraklık ve hava koşulları nedeniyle hayvanlarının yüzde 80'ini kaybetmiş durumda olduğunu ifade etti. İHH İnsani Yardım Vakfının, kuraklık sebebiyle tarım alanlarının da sulanamadığı ülkeye yardım ulaştırmak için harekete geçtiklerini dile getiren Gökhan, Kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Gedo bölgesinde su dağıtımlarına başladıklarını, Somali’nin farklı bölgelerinde su ve gıda dağıtımları yapmak için hazırlıklara başladığını dile getirdi. Gökhan, ‘’Çok sayıda bölgede su kuyuları kururken, ülkede, sağlık hizmetlerine, gıdaya ve suya büyük ihtiyaç duyuluyor. Somali'de, 1990'dan bu yana sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla afet yaşandı. 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti” ifadelerini kullandı. •Sümeyye İlhan•

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