YARDIM KAMPANYASI

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, yaptıkları çağrılara kulak verip, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Başkan Açıkel, ‘’İlçemizden ve şehir dışından bir çok hayırsever çocuklar üşümesin diye kaban gönderdiler. İsimlerini sayamadığımız hemşehrilerime şükranlarımızı sunuyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de kampanyaya büyük katkı sağlayan İstanbul Sarıkayalılar Derneği Başkanı Tarık Şahin ve dernek yöneticilerimize, İstanbul’da yaşayan iş insanı hemşehrimiz Niyazi Öztürk’e, Yurt dışında yaşayan hemşehrimiz Abdülvahhap Büyükata’ya büyük desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çocukları için kaban ve bot ihtiyacı olanların pandemi tedbirlerine uygun bir şekilde Belediye Sosyal Yardım Evi'ne uğrayıp, ihtiyaçlarını alabileceklerini de bildirdi. Kampanyaya, İstanbul’da bulunan derneklerin yöneticileri tarafından 200 mont, 200 bot, 200 eldiven, 200 kaşkol ve 200 bere ile destek verildi.