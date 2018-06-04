Yardım çağrısı

Çakıcı, ‘’İHH Suriye’de günlük 10 bin kişiye iftar veriyor. Yozgat olarak Suriye iftarın da 2 bin kişiye ulaştık. Daha fazla kardeşimizin iftarına vesile için katkılarınızı bekleriz’’ dedi.

Çakıcı, Suriye, Arakan, Somali ve Yozgat’ta ihtiyaç sahiplerine ayni/nakdi yardımların da devam ettiğini, bu konuda da hayırseverlerin desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.

