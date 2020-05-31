Yardım bekliyorlar

MISIR’da İşçi olarak çalışan Yozgat’ın Akdağmadeni Aşağı Çulhalı Köyü nüfusuna kayıtlı 3 Çocuklu Biçer Ailesi, korona virüsü ile mücadele verirken, Türkiye’ye dönebilmek için yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Veli Biçer, eşi Kader Biçer ile birlikte bulundukları Mısır’da yapılan kontrollerde değerleri pozitif çıktığı ileri sürüldü. Mısır’daki hastanelerin tedavi etmediği, bu nedenle de Konsolosluğa başvuruda bulunarak tedavilerinin Türkiye’de yapılmasını isteyen aile, resmi belge ve raporları da teslim etti. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili bilgilendirildiği bildirildi. Uçak ayarlanmasına karşın Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’ye nakli için onay verilmediği öğrenildi. Korona virüsü teşhisi konulan Biçer çiftinin gün geçtikçe durumlarının ağırlaştığını kaydeden çocukları, risk altında olduklarını, Türkiye’den çok acil Mısır Sağlık bakanlığı ile irtibata geçilerek nakil onayının verilmesini istedi.