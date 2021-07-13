YARDIM AMAÇLI KONSER

Yozgat Ticaret ve Sanayi odası tarafından SMA Hastası Yiğit Alp’e yardım konseri düzenlendi. 250 biletin bin liradan satıldığı gecede Yozgatlı ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya, verdiği konserle etkinliğe destek oldu. Konsere iş adamları Hüseyin Eryılmaz ve Hanifi Kızıltaş canlı olarak bağlanıp, tekrardan Yiğit Alp için bağışta bulundu. Yiğit Alp’in annesi Şeyma Avşar canlı telefon bağlantısında salonda bulunan herkesi duygulandırdı. Sürmeli Et Mangal ve Sürmeli Sultan Baklavaları sahiplerinden Sinan Tokat, yeni açtıkları Sürmeli Sultan Baklavalarının ilk günkü hasılatını Yiğit Alp’in yengesine teslim etti. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesinde bir konuşma yapan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgat’ın Yiğit evladı Yiğit Alp’e bir nebze olsun destek olmak amacıyla bilet bastırarak, konser düzenlediklerini hatırlattı. Kampanyaya, şehir içinden ve dışından birçok kişinin destek verdiğini dile getiren Çelik, ‘’Bir gün bu hastalıkların tedavilerini Türkiye’de yapılabilecek sağlık merkezlerinin, laboratuvarlarının açıldığı günleri de görürüz. Bizler elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Rabbim kimsenin çocuğuna hastalıklar, sıkıntılar yaşatmasın’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat Ticaret ve Sanayi Odasının Yiğit Alp’e destek olarak bu konseri düzenlediği için teşekkür etti. ‘’Bu gün Yiğit Alp’in başına gelenlerin yarın bizlerin evlatlarının başına gelmeme garantisi yok’’ diyen Köse, ‘’Şehrimizin Güzel insanları destek oldular halende destek olmaya devam ediyorlar. Biz de Yozgat Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı, gayreti alın terini her zaman döküyoruz’’ diye konuştu. Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya konser öncesinde, Yiğit Alp için bir Yozgatlı olarak üzerine ne düşüyor ise onu yapmaya hazır olduğunu belirtti. Sarıkaya, 250 bilet değil bin bilet de basılsa hepsinin satılacağına da inandığını sözlerine ekledi. Mümin Sarıkaya söylediği şarkılar ile gönüllere dokundu. Program öncesinde toplam 243 bilet satılırken, konser esnasında Yozgatlı İş İnsanlarından Hüseyin Eryılmaz canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve kalan 7 bileti de alarak toplamda Yiğit Alp için 37 bin lira destekte bulundu. Eryılmaz’ın ardından bir başka Yozgatlı İş İnsanı Hanifi Kızıltaş canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. Daha önce 15 bilet alarak destek veren Kızıltaş, 22 bin lira daha destekte bulundu. Sürmeli Sultan Baklavaları sahibi Sinan Tokat ilk gün hasılatı olan 5 bin lirayı Yiğit Alp’in yengesine teslim etti. Peteria Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Babayiğit aldığı bilet dışında 10 bin lira bağış yaptı. Konserde toplam 287 bin lira toplanarak Yiğit Alp’in ailesine teslim edildi. Konserde Yozgatlı Sanatçı Mümin Sarıkaya Facebook ve instagram takipçilerine Yiğit Alp için oluşturulan SMS kampanyasına da destek çağrısında bulundu. Salonda bulunan bir çok kişi de SMS’ler ile Yiğit Alp’e nefes olmaya çalıştı. Konserde Yiğit Alp’in annesi Şeyma Avşar’da canlı telefon bağlantısı gerçekleştirerek duygusal bir konuşma yaptı. Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Avşar, bütün anne ve babalara da uyarılarda bulunarak, anne karnında basit bir tetkik ile tespit edilen SMA hastalığının ihmale gelmeyeceğini vurguladı. Konser sonrasında Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya’ya teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verdiler. •Haber/Foto: İhsan Çelikkaya•