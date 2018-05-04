Yardım amaçlı kermes

Kaymakam Fatih Eroğlu, kadınlarla birlikte tandırda yufka ekmek ve içli yaptı. Yozgat il genelinde Suriye Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı kamplarına un, gıda, temizlik malzemesi ve sudan oluşan yardım malzemeleri gönderilmesi amaçlı yardım kampanyası çerçevesinde Çandır’da da kermes düzenlendi. Kaymakam Eroğlu ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Çandır Düğün Salonunda gerçekleşen kermeste açılan yufkalar, börekler, içliler ilgi odağı oldu.