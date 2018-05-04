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Yardım amaçlı kermes

ÇANDIR ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım kampanyasına destek amacıyla düzenlenen kermes ilgi gördü.

Yardım amaçlı kermes

ÇANDIR ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardım kampanyasına destek amacıyla düzenlenen kermes ilgi gördü.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Yardım amaçlı kermes

Kaymakam Fatih Eroğlu, kadınlarla birlikte tandırda yufka ekmek ve içli yaptı. Yozgat il genelinde Suriye Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde bulunan Türkiye Diyanet Vakfı kamplarına un, gıda, temizlik malzemesi ve sudan oluşan yardım malzemeleri gönderilmesi amaçlı yardım kampanyası çerçevesinde Çandır’da da kermes düzenlendi. Kaymakam Eroğlu ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Çandır Düğün Salonunda  gerçekleşen kermeste açılan yufkalar, börekler, içliler ilgi odağı oldu.

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