Yaratılış gayesini anlattı

Daha önce Yozgat Bozok Öğrenci Yurdu A Blok öğrencileri ve Ahmet Efendi Yurdundaki öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet programı gerçekleştiren Gülden, bu seferde Yozgat Bozok Öğrenci Yurdunda B blok öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen sohbet programına Bozok Öğrenci Yurdu Müdürü Volkan Arısoy, Manevi Rehber Asım Çalışkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sohbet programında ‘İnsanın Yaratılış Gayesi ve Evreleri’ konusu ele alınarak insanın varlıklar içerisindeki seçkinliği konuşuldu. Evrendeki her varlığın bir yaratılış gayesi olduğunu ifade eden Gülden, ‘’Evreni meydana getiren her varlığın bir varoluş sebebi, gayesi ve hikmeti vardır. Yerde gezen karıncadan, gökyüzünü süsleyen yıldızlara, güneşe, aya kadar her varlıkta bir yaratılış gayesi mevcuttur. Zira Allah Kur’an-ı Kerim’de kainatta bulunan hiçbir varlığın boşuna yaratılmadığını, her varlığın bir var oluş sebep ve hikmetinin bulunduğunu ifade etmektedir. Allah insanı yaratılanlar arasında seçkin kılarak ayrı vazife ve sorumluluklar yüklemiştir’’ dedi. Gülden gençlerin gündeminde olan konulara ve İslam dininin evrensel bir din olduğuna değinerek, ‘’ Hz. Adem’i ve eşinin aldatan şeytan, Hz. Adem’in ve eşinin cennetten yeryüzüne indirilmesine neden olmuştu. Şu an dünyada materyalistler de öldükten sonra hayat yok düşüncesiyle insanları aldatıyorlar’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•