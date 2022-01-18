Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yaratılış gayesini anlattı

Yozgat Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sohbet programlarında İl Müftüsü Ali Gülden, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren yurtlardaki öğrencilerle biraya gelmeye devam ediyor.

18 Ocak 2022 Salı 00:15
Yaratılış gayesini anlattı

Daha önce Yozgat Bozok Öğrenci Yurdu A Blok öğrencileri ve Ahmet Efendi Yurdundaki öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet programı gerçekleştiren Gülden, bu seferde Yozgat Bozok Öğrenci Yurdunda B blok öğrencileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen sohbet programına Bozok Öğrenci Yurdu Müdürü Volkan Arısoy, Manevi Rehber Asım Çalışkan ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sohbet programında ‘İnsanın Yaratılış Gayesi ve Evreleri’ konusu ele alınarak insanın varlıklar içerisindeki seçkinliği konuşuldu. Evrendeki her varlığın bir yaratılış gayesi olduğunu ifade eden Gülden, ‘’Evreni meydana getiren her varlığın bir varoluş sebebi, gayesi ve hikmeti vardır. Yerde gezen karıncadan, gökyüzünü süsleyen yıldızlara, güneşe, aya kadar her varlıkta bir yaratılış gayesi mevcuttur. Zira Allah Kur’an-ı Kerim’de kainatta bulunan hiçbir varlığın boşuna yaratılmadığını, her varlığın bir var oluş sebep ve hikmetinin bulunduğunu ifade etmektedir. Allah insanı yaratılanlar arasında seçkin kılarak ayrı vazife ve sorumluluklar yüklemiştir’’ dedi. Gülden gençlerin gündeminde olan konulara ve İslam dininin evrensel bir din olduğuna değinerek, ‘’ Hz. Adem’i ve eşinin aldatan şeytan, Hz. Adem’in ve eşinin cennetten yeryüzüne indirilmesine neden olmuştu. Şu an dünyada materyalistler de öldükten sonra hayat yok düşüncesiyle insanları aldatıyorlar’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

Anahtar Kelimeler:
Yaratılış Gayesini AnlattıIlerigazetesiOcakSalı2022YozgatYozgat MüftülüğüDiyanet Gençlik KoordinatörlüğüSohbetProgramlarıİl Müftüsü Ali GüldenKredi Yurtlar KurumuKykFaaliyetAhmet Efendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şüpheliler yakalandı
Şüpheliler yakalandı
Arabaşı Gecesi
Arabaşı Gecesi
'Esnafına Sahip Çık'
'Esnafına Sahip Çık'
Çocuklara oyun sandığı
Çocuklara oyun sandığı
Muayene zorunlu
Muayene zorunlu
Gençleri bilgilendirdi
Gençleri bilgilendirdi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim