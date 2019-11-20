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Yaralı halde hastaneye gitti  

KÖÇEKKÖMÜ mevkiinde bir traktör şarampole devrildi gerçekleşen kazada traktör sürücüsü Dursun Doğan(67)nın kendi imkanlarıyla Sorgun Devlet Hastanesi’ne gittiği öğrenildi.

Yaralı halde hastaneye gitti  

KÖÇEKKÖMÜ mevkiinde bir traktör şarampole devrildi gerçekleşen kazada traktör sürücüsü Dursun Doğan(67)nın kendi imkanlarıyla Sorgun Devlet Hastanesi’ne gittiği öğrenildi.

20 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Yaralı halde hastaneye gitti  

Yozgat-Sivas Karayolu’nun Köçekkömü mevkiinde bir traktör şarampolde devrik halde bulundu, olay yerinde yapılan incelemelerde kan izlerine rastlanırken sürücüye ulaşılamadı.
Kısa sürede seferber olan polis ve jandarma ekipleri yaralı sürücüyü aramaya başladı. Uzun aramalara rağmen sürücü olay yerinde bulunamadı.
Ekipler, 112’den de yaralının hastaneye nakli hakkında bilgi istediler, 112 ekipleri bölgeden yaralı alınmadığı bilgisini paylaştı.
Yaralı sürücüyü arama çalışmalarını hızlandıran ekipler, traktör plakasından sahibini tespit ederek sürücü ve yakınlarına ulaşmaya çalıştı.
Sürücüyle ilgili son bilgi ise Sorgun Devlet Hastanesinden iletildi. Kaza yapan 67 yaşındaki traktör sürücüsü Dursun Doğan’ın kendi imkanlarıyla Sorgun Devlet Hastanesi’ne ulaştığı ve derhal tıbbi müdahale yapıldığı öğrenildi. Doğan’ın kaburgalarında kırık olduğu tespit edilip hastanede tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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