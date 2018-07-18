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YARALAR SARILIYOR

ABİDE iş hanında geçtiğimiz yıl yaşanan yangının ardından Yozgat Valiliği yaraları sarmaya başladı.

YARALAR SARILIYOR

ABİDE iş hanında geçtiğimiz yıl yaşanan yangının ardından Yozgat Valiliği yaraları sarmaya başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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YARALAR SARILIYOR

Abide iş hanında kapsamlı tadilat ve onarım işi dün itibariyle start aldı. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl yaşanan yangın sonucu 380 işyeri ve 67 konutun bulunduğu alanda birçok dükkan yangından maddi ve manevi zarar görmüştü. Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışmaları tamamlanarak kapsamlı bir rapor oluşturulmuştu. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın talimatıyla oluşturulan kayyum heyeti de görevini sürdürmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Başbakanlık Acil Yardım Fonu’ndan temin edilen kaynak ile Abide iş hanında dün itibariyle iç ve dış tadilat çalışmaları başlatıldı.  Kapsamlı tadilat ile dış cephenin değişeceği, içeride yangından zarar gören alanların onarılacağı ve imar planına aykırı yapılaşmaların ortadan kaldırılacağı ifade edildi. Fondan sağlanan kaynak ile yaraların sarılacağı ve iş hanındaki vasat görüntünün ortadan kaldırılacağı dile getirilirken, bundan sonraki süreçte ise iş hanı esnafından yönetim tarafından toplanacak aidatlar ile güvenlik ve temizlik işlerinin yürütülerek, iş hanının modern çarşı olarak hizmete devamlılığının sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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