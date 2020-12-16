Yapılandırmayı anlattı

Keskin, Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik’i makamında ziyaret ederek, yapılandırmayla ilgili bilgi verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Keskin, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin yapılandırma konusunda bilgilendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Oda Başkanı Çelik, ziyaretinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Bilal Keskin’e teşekkür ederek, yapılandırmayla ilgili olarak oda üyelerinin bilgilendirileceğini vurguladı, ‘’Oda üyelerimizin bu fırsattan yararlanarak, borç yüklerini hafifletmeleri menfaatlerine olacaktır’’ dedi.•Seyfettin Sağlam•