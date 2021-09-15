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Yapılandırmada sona gelindi

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Keskin, yapılandırma başvurularının ay sonunda sona ereceğini hatırlatarak, yapılandırma avantajlarından yararlanılabilmesi için vatandaşların bu tarihe kadar başvuru yapmasını istedi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:09
Yapılandırmada sona gelindi

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Bilal Keskin, yapılandırma kanunundan faydalanmak için başvuruların 30 Eylül 2021’e kadar yapılabileceğini hatırlatarak, yapılandırma ile gelen avantaj ve fırsatlardan yararlanılması çağrısında bulundu. Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumunun, ‘Sigorta primleri, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar’ gibi daha birçok borcun vatandaşlar tarafından yapılandırılabileceğini kaydetti. Keskin, ‘’30 Nisan 2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup, son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları da yapılandırma kapsamında bulunuyor. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde; prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’unun peşin ödenmesi halinde, yüzde 90 Yİ-ÜFE silinecektir. 2 Taksitle Ödemelerde; ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin peşin ödenmesi halinde, yüzde 50 Yİ-ÜFE silinecektir. Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, gelir testine başvurmaları halinde GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecek olup, gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir’’ dedi.

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Yapılandırmada Sona Gelindi
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