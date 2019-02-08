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Yapılandırma uyarısı

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, yapılandırılan prim borçlarını süresi içerisinde ödemeyenler için 28 Şubat tarihinin son gün olduğunu belirterek, mükelleflere uyarılarda bulundu.

Yapılandırma uyarısı

YOZGAT Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Bilal Keskin, yapılandırılan prim borçlarını süresi içerisinde ödemeyenler için 28 Şubat tarihinin son gün olduğunu belirterek, mükelleflere uyarılarda bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Yapılandırma uyarısı

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ ile ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik’ yapılmasına ilişkin Kanuna eklenen geçici madde ile 28 Şubat 2019 tarihine kadar sürenin uzatıldığını, peşin ya da taksitli yapılandırılan prim borçlarını süresinde ödeyemeyenler için sunulan fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Keskin, ‘Genel sağlık sigortalılarımız, prim borcunu ödemediyse 28 Şubat 2019’a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme cezası ve zammı ödemeden, sağlık hizmeti almaya devam edeceklerdir. 28 Şubat’a kadar yapılandırmadan faydalanmak üzere primlerini ödeyen işverenlerimiz/sigortalılarımız da, yapılandırmadan yararlanmaya devam edilebileceklerdir. Ödenmeyen taksit tutarlarının ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecek, yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta prim teşvik ve destek uygulamalarından yararlanılabilecekler, yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabileceklerdir’ dedi.
Keskin, tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebileceğini kaydetti. Keskin, ihlale neden olan tutarları 28 Şubat tarihine kadar geç ödeme zammı ile ödenmesi şartı ile ‘Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılan ödemeler nispetinde, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir’ ifadelerini kullandı.

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