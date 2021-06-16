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Yapılandırma uyarısı

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurum (SGK) İl Müdürü Bilal Keskin, ‘Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ ile borçların yapılandırılmasına kolaylık getirildiğini söyledi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:53
Yapılandırma uyarısı

SGK İl Müdürü Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, kanunun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, ‘’Bu Kanunla vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırmaya gidilmiştir. Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırılmasına başlanmıştır’’ dedi. Keskin, 30 Nisan 2021’den önceki döneme ait Kurum alacaklarının bu kapsamda bulunduğunu, ‘Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payının’ yapılandırma kapsamında olduğunu anlattı. Keskin, 30 Nisan 2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacakların da yer aldığının altını çizdi. Keskin, ‘’Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50’si silinecektir. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 1 Kasım 2021’e kadar ödemek gerekmektedir’’ diye konuştu. •Yasin Nazım Kayhan•

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Yapılandırma Uyarısı
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