Yapılandırma uyarısı

Defterdar Yıldıraner, kanun kapsamında taksitlendirilen vergi borçlarının 2. taksit ödemesi için son günün 31 Mart 2021 olduğunu, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Defterdar Yıldıraner yaptığı yazılı açıklamada, ‘’2020 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin verilme süresi ve birinci taksitin ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihinde sona ermektedir. Beyana tabi gelirleri sadece Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ-Kira Geliri), Ücret, Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İratlardan ibaret olan mükelleflerin beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında kullanıma sunduğu Hazır Beyan Sistemini kullanarak verebilirler’’ dedi.