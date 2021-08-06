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Yapılandırma uyarısı

SORGUN Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Sultan Tuncer, SGK borcu yapılandırmasında 1 Şubat'ın son gün olduğunu belirterek, vatandaşlardan son günü beklemeden bir an önce yapılandırma başvurularını yapmalarını istedi.

06 Ağustos 2021 Cuma 00:07
Yapılandırma uyarısı

Tuncer, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması işlemlerinin 17 Kasım'da başladığını ifade ederek, ‘’7256 sayılı kanun, borçlu olan işveren ve sigortalılarımız için bir fırsat olmuştur, bu fırsatı vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir’’ dedi. Yasanın 2020 Ağustos dönemi ve önceki aylara ilişkin alacakları kapsadığını aktaran Tuncer, yeni yapılandırma kanunu kapsamındaki alacakları da sıraladı. Tuncer, "Sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak kurum alacakları" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma Uyarısı
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