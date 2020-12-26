Yapılandırma uyarısı

Defterdar Yıldıraner, söz konusu kanun ile Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ile faizleri yerine Yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleme yapılarak, vergi aslına bağlı cezaların tamamının silineceğini bildirdi. Defterdar Yıldıraner yaptığı yazılı açıklamada, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Açıklamada, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılmasının öngörüldüğü bildirildi. Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, devam eden borçların yeniden yapılandırılması, tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildiği kaydedildi. Defterdar Yıldıraner, ‘’Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak, vergi incelemesi yapılmayacaktır’’ diye konuştu.