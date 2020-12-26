Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192

Yapılandırma uyarısı

YOZGAT Defterdarı Erdoğan Yıldıraner, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun kapsamında alacakların yapılandırılmasına yönelik bilgilendirmede bulundu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 00:38
Yapılandırma uyarısı

Defterdar Yıldıraner, söz konusu kanun ile Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ile faizleri yerine Yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleme yapılarak, vergi aslına bağlı cezaların tamamının silineceğini bildirdi. Defterdar Yıldıraner yaptığı yazılı açıklamada, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Açıklamada, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25,  taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılmasının öngörüldüğü bildirildi. Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014 tarihinden önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, devam eden borçların yeniden yapılandırılması, tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirildiği kaydedildi. Defterdar Yıldıraner, ‘’Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar gibi bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak, vergi incelemesi yapılmayacaktır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitime projeli destek
Eğitime projeli destek
Vali Kırgızlar ile buluştu
Vali Kırgızlar ile buluştu
Su bulundu
Su bulundu
Sorgun’a tekstil yatırımı için mutabakata varıldı
Sorgun’a tekstil yatırımı için mutabakata varıldı
Şehit yakınlarına vefa
Şehit yakınlarına vefa
MiLLi ŞAiRiMiZ MEHMET AKiF ANILDI
MiLLi ŞAiRiMiZ MEHMET AKiF ANILDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim