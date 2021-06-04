YAPILANDIRMA NEFES ALDIRACAK

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV, MTV, trafik cezası, kara yolu kaçak geçiş ücreti, yükseköğrenim kredi ve harç kredisi gibi kamu alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda yasalaştığını hatırlattı, ‘’Bu yapılandırma nefes aldıracak’’ dedi.

Milletvekili Başer, salgına karşı mücadelede sağlık alanında ve diğer alanlarda büyük mücadele verildiğini, esnafın, vatandaşların kısıtlamalar, yasaklar sebebiyle zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Başer, ‘’Esnaf ve vatandaşlarımızın pandeminden kaynaklı sıkıntılarını en aza indirmek maksadıyla Hükümetimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeşitli paketler açıklayarak tedbir ve önlemler almaya devam ediyor. Son olarak TBMM’de yapılan görüşmeler neticesinde yasalaştırdığımız düzenleme ile esnafımızın biraz daha rahat nefes almasını sağlamış olacağımızı ümit ediyorum. Salgın sebebiyle karşılaştığımız zorlukların üstesinden hep birlikte geleceğiz, yarınlarımız daha güzel olacak” diye konuştu. Başer, düzenlemeyle, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması, geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılmasını amaçladığını bildirdi. Başer, ‘’Kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi, işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller, amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkânı sağlanıyor. Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması amaçlanıyor. Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak” ifadelerini kullandı. Başer, belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer aldığını anlattı.

TAKSİT İMKÂNI

Milletvekili Başer, her bir taşıt için MTV, taşıta ilişkin idari para cezaları, geçiş ücretinin en az yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verileceğini belirterek, matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin, ikişer aylık dönem halinde azami 6 eşit taksitte ödeneceğini söyledi. Başer, ‘’Düzenlemeyle, gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanıyor. Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde ise borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 ve ya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ise ödeme yapılamayacak. Ayrıca Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği’nin bazı alacakları da yapılandırılıyor” şeklinde konuştu. Milletvekili Yusuf Başer, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezalarının ise kapsam dışında olduğunu sözlerine ekledi.