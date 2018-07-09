Yapılandırma anlatıldı

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, “Bu kanunun üyelerimiz için ve iş dünyası için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Alacakların yeniden yapılandırması ile ilgili nelerden yararlanabileceğimiz hakkında müdürümüz bizlere bilgilendirmede bulunacaktır. Toplantıya katılım sağlayan üyelerimize ve vergi dairesi müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat Vergi Dairesi Müdürü Özcan Cerrah, yasa ile mükelleflere büyük kolaylık getirildiğine vurgu yaparak, birikmiş borçların cazip bir şekilde yapılandırılarak, peşin veya taksitle ödeme fırsatı tanıdığına kaydetti. Cerrah, ‘’Peşin ödeme yapıldığı takdirde de çok büyük avantaj sağlıyor. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyanlar ile ilgili cazip koşullarımız vardır. Kanunun getirdiği önemli imkanlardan bir tanesinde matrah ve vergi artırımı. Vatandaşlarımız ilgisinin yüksek olması çok güzel. Yapılandırmalarını yapan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz, yapılandırma yapacak mükelleflerimize de kanunun son başvuru tarihi olan 31 Temmuz tarihine kadar bu avantajlı imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz’’ diye konuştu.