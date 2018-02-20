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Yapı ruhsatı sayısı arttı

YOZGAT’ta geçen yıl yapı ruhsatı verilen daire sayısında artış oldu.

Yapı ruhsatı sayısı arttı

YOZGAT’ta geçen yıl yapı ruhsatı verilen daire sayısında artış oldu.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Yapı ruhsatı sayısı arttı

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 16,2, yüzölçümü yüzde 31,8, değeri yüzde 56,8, daire sayısı yüzde 32,3 oranında arttı.
Yozgat’ta geçen yıl 3 bin 992 binaya yapı ruhsatı verildi.
Yurt genelinde yapıların toplam yüzölçümü 270,7 milyon metrekare iken; bunun 151,5 milyon metrekaresi konut, 59,7 milyon metrekaresi konut dışı ve 59,5 milyon metrekaresi  ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Yapıların toplam yüzölçümüne göre 49,6 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu.
İstanbul’u, 28,9 milyon m2 ile Ankara, 15,2 milyon m2 ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Muş ve Kilis oldu.

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