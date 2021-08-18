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Yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde, belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 88,4, yüzölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:52
Yapı izin istatistikleri açıklandı

Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 65,4 milyon metrekare iken, bunun 38,5 milyon metrekaresi konut, 14,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 12,5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında kullanma amacına göre en yüksek paya 47,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bina sayısı yüzde 19,0, yüzölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların 2021 yılının ilk altı ayında toplam yüzölçümü 57,1 milyon metrekare iken, bunun 31,8 milyon metrekaresi konut, 13,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 11,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Yozgat'ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2021 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 488 bin 61 metrekare iken, bunun 302 bin 396 metrekaresi (yüzde 62) konut, 116 bin 412 metrekaresi (yüzde 23,9) konut dışı ve 69 bin 253 metrekaresi (yüzde 14,2) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat'ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2021 yılı Ocak - Haziran ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 248 bin 945 metrekare iken, bunun 163 bin 44 metrekaresi (yüzde 65,5) konut, 39 bin 895 metrekaresi (yüzde 16) konut dışı ve 46 bin 6 metrekaresi (yüzde 18,5) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

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Yapı Izin Istatistikleri Açıklandı
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