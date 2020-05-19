Yapı izin belgesi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 1,1 ve daire sayısı yüzde 4,0 artarken, yüzölçümü yüzde 11,4 ve değeri yüzde 4,0 azaldı.

Yozgat'ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2020 yılı Ocak - Mart ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümünün 63 bin metrekare olduğu kaydedildi. Bunun 43 bin 663 metrekaresi (yüzde 69,3) konut, 13 bin 119 metrekaresi (yüzde 20,8) konut dışı, 6 bin 218 metrekaresi (yüzde 9,9) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yozgat'ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2020 yılı Ocak - Mart ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümünün 180 bin 951 metrekare olduğu bildirildi. Bunun 116 bin 942 metrekaresi (yüzde 64,6) konut, 32 bin 535 metrekaresi (yüzde 18) konut dışı ve 31 bin 474 metrekaresi (yüzde 17,4) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.