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Yaparsa Yozgatlı yapar…

Hemşerimiz Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan tarafından geliştirilen ve depremin etkisinin yüzde 99 daha hafif hissedilmesini sağlayan dünyadaki ilk izolatör 'Deprem Fatihi' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı denetiminde test edildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 01:20
Yaparsa Yozgatlı yapar…

HEMŞEHRİMİZ Yüksek İnşaat Mühendisi Adnan Doğan, patentli ve tescilli sismik izolatör olan 'Deprem Fatihi' ile dünyanın ilgi odağı oldu.  Doğan, "Deprem hareketleri, yapının ağırlığı oranında yapıya yatay dinamik kuvvet olarak yansır. Depremde yapı merkezkaç kuvvetine maruz kalarak elipsial bir hareket yapar. Yıldız çizer gibi keskin çizgilerle geri dönüş yapar. Bu da yapının burkularak yıkılmasına sebep olur" dedi.
Betonarme, inşaat çeliği ve betonun birleşmesiyle meydana geldiğini belirten Doğan, "Aslında bu çok ideal bir malzeme değildir. Deprem anında beton gevrek bir malzeme olduğu için kırılmaktadır. İnşaat çeliği ise sünmektedir, Elastik değildir. Deprem anında basınç ve çekme özelliklerini kısmen kaybederler. Sarım (Etriye)Demirleri uygulamada yanlış yapıldığı için taşıyıcı kolonların daha çabuk ufalanmasına sebep olmaktadır" açıklamasını yaptı.
Hemşehrimiz Doğan, ‘Deprem Fatihi’ isimli projesinin deprem kuvvetlerinin yapıya tesirini yüzde 99 sönümleyen bir cihaz olduğunu açıkladı. Doğan, "Herhangi bir depremde yapıya 100 kilogramlık bir kuvvet vuruyorsa, bunu 1 KG'ın altına indirmektedir. Son yaptığımız 7.5 büyüklüğündeki deprem deneyinde, üç katlı yapıda çay bardağı bile devrilmemiştir. Deprem Fatih'i yapıyı depremden koruduğu gibi yapının bastığı zemini de korumaktadır. Yapıdaki merkezkaç kuvvetini ve salınımı Engellediği için temel altındaki zeminde de emniyet gerilmesi yığılmasını önlemektedir’’ diye konuştu.

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