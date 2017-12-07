-YAPACAKLARIMIZ VAR!

Başkan Arslan, Yozgat’ın temel sorunlarını çözecek projelerinin tamamını hayata geçirdiklerini, önümüzdeki bir yıllık süreçte ise yeni projeler üretip, devam edenleri de tamamlamak istediklerinin altını çizdi.

Başkan Arslan, ‘Bu sürenin ilk döneminde daha çok küçük dokunuşlar dediğimiz şehri rahatlatacak projeler yaptık. Bu arada da büyük projelerin hazırlığını tamamlayıp, hayata geçirdik. Yozgat’ın temel projelerini tamamladık, bir bölümünü de önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bu arada yeni projeleri de hayata geçireceğiz’ diye konuştu.