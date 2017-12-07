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-YAPACAKLARIMIZ VAR!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Belediye Başkanı adaylığını açıkladığı tarihten günümüze kadar geçen süreci değerlendirirken, ‘Aradan tam 4 yıl gibi bir süre geçti, daha dün gibi geliyor insana. Bu kısa süre içerisinde, seçim arifesinde vermiş olduğumuz sözlerin önemli bölümünü, hep birlikte özverili çalışmayla hayata geçirdik’ dedi, personele teşekkür etti.

-YAPACAKLARIMIZ VAR!

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Belediye Başkanı adaylığını açıkladığı tarihten günümüze kadar geçen süreci değerlendirirken, ‘Aradan tam 4 yıl gibi bir süre geçti, daha dün gibi geliyor insana. Bu kısa süre içerisinde, seçim arifesinde vermiş olduğumuz sözlerin önemli bölümünü, hep birlikte özverili çalışmayla hayata geçirdik’ dedi, personele teşekkür etti.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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-YAPACAKLARIMIZ VAR!

Başkan Arslan, Yozgat’ın temel sorunlarını çözecek projelerinin tamamını hayata geçirdiklerini, önümüzdeki bir yıllık süreçte ise yeni projeler üretip, devam edenleri de tamamlamak istediklerinin altını çizdi.
Başkan Arslan, ‘Bu sürenin ilk döneminde daha çok küçük dokunuşlar dediğimiz şehri rahatlatacak projeler yaptık. Bu arada da büyük projelerin hazırlığını tamamlayıp, hayata geçirdik. Yozgat’ın temel projelerini tamamladık, bir bölümünü de önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bu arada yeni projeleri de hayata geçireceğiz’ diye konuştu.

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