YANLIŞ EKiM HASTA ETTi!

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçiye ek gelir sağlamak amacıyla geçen yıl 82 bin 346 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden yaklaşık 9 bin ton civarında yağlık ve çekirdeklik ürün elde edilirken, bu yıl ekim alanı büyük oranda geriledi. Yozgat’ta bu yıl toplamda 48 bin 126 dekar alana ayçiçeği ekiminin yapıldığı bildirildi. Yozgat’ta nadas alanlarının değerlendirilmesi amacıyla ekilen, buğday, arpa gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ekim alanı il genelinde yaygınlaştırma çalışması amacına ulaştı. Geçtiğimiz yıla kadar yaklaşık 80 ila 95 bin dekar alanda ekim yapılan ayçiçeğinin, aynı tarlaya üst üst ekim yapılması sonucunda hastalık oluştu. Ayçiçeği ekiminin aynı alana üst üste ekilmemesi gerektiği belirtilerek, ‘Üst üste ekim yapılması sonucunda ayçiçeğinin kökünden beslenilen canavar otu olarak bilinen bir zararlı, toprak yapısını da bozuyor. Bu nedenle, üst üste yapılan ekimler sonucunda ekim alanlarından istedikleri sonucu alamayan çiftçi 2019 yılı üretim sezonunda ayçiçeği ekiminden büyük oranda vazgeçti. Ancak, önümüzdeki yıllarda ekim alanlarındaki yükselişin devam etmesi bekliyoruz’ denildi.

Yozgat’ta bu yıl toplam 48 bin 126 dekar alanda ekimi yapılan ayçiçeğinden dekardan ortalama 155 kilo olmak üzere bin 585 ton yağlık, dekardan yaklaşık 116 kilo olmak üzere yaklaşık 4 bin 414 ton çerezlik ayçiçeğinin alınması bekleniyor.

ÜRETİM ARTIRILMALI

Yağlı tohumlarda tamamen dışa bağımlı konumda olan Türkiye’nin, üretimini artırmak zorunda olduğuna dikkat çekilerek, üretim, tüketim, ithalat, ihracat verileri üzerine oturan bir üretim planlamasının yapılması, üreticiye verilen desteklerin artırılması, yağ bitkilerinde müdahale alım fiyatının belirlenmesi, üretimi artırıp, dışa bağımlılığı azaltacak politikaların uygulanması gerektiği kaydedildi. Ayçiçeğinin ülkemizde en fazla ekim alanı ve üretime sahip yağlı tohumlu bitkisi olduğuna dikkat çekildi. Adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması, kuru ve sulu koşullarda yetiştirilebilmesi, ekiminden hasadına kadar mekanizasyona uygun olması ayçiçeği tarımının üstün özellikleri olduğu ifade edildi. ‘Ayrıca tohumunda bulunan yüksek orandaki yağ birim alandan elde edilen yağ miktarının yüksek olmasına, yağ maliyetinin ise düşük olmasına neden olmaktadır. Ayçiçek yağının yemeklik kalitesinin de yüksek olması, tüketimin fazla olmasını sağlamaktadır. Bitkisel yağ üretimimizin yüzde 69’u, toplam sıvı yağ tüketimimizin yaklaşık yüzde 84’ü, toplam yağ kullanımının ise yüzde 32’si ayçiçeğinden karşılanmaktadır. Ayçiçeği üretimimizin yüzde 67’si kuru, yüzde 23’ü ise sulu koşullarda gerçekleştirilmektedir. Sulu tarım alanlarında ayçiçeği tarımının yaygınlaştırılamaması Ayçiçek yağı üretimine dolayısıyla da bitkisel yağ üretimine olumsuz olarak yansımaktadır’ denildi.