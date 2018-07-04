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YANLIŞ DURDURULDU

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, İleri Gazetesi’nin 23 Mayıs 2018 tarihli nüshasında yer alan ‘Mermerli Restore’ manşetli haberimiz üzerine Yozgat İl Kültür Müdürlüğünü uyardı. Yapılan inceleme sonrasında ‘Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ uyarıldı. Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda, tarihi köprünün aslına uygun hale getirilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğüne yazı gönderdi.

YANLIŞ DURDURULDU

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, İleri Gazetesi’nin 23 Mayıs 2018 tarihli nüshasında yer alan ‘Mermerli Restore’ manşetli haberimiz üzerine Yozgat İl Kültür Müdürlüğünü uyardı. Yapılan inceleme sonrasında ‘Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ uyarıldı. Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda, tarihi köprünün aslına uygun hale getirilmesi konusunda Karayolları Genel Müdürlüğüne yazı gönderdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:40
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YANLIŞ DURDURULDU

YOZGAT’ta Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihi köprülerin restore ettirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ihale edilen tarihi Karabıyık Köprüsü’nde orijinal yapı taşları yerine mermeri andıran yapı taşları kullanılmasına yönelik haberimiz ses getirdi. 2005 yılında tescili yapılan tarihi köprü ile ilgili çıkan haberimiz üzerine Yozgat valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne konunun takibi noktasında gerekli talimatlarını verdi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü teknik ekibi, köprüde incelemelerde bulunup, fotoğraf ve görüntülerini çekti. Yozgat Valiliği tarafından hazırlanan raporu inceleyen Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Karayolları Genel Müdürlüğünü konuyla ilgili uyarma kararı aldı. Kararda, ‘Yozgat İli, Merkez İlçe, Karabıyık ve Sarınınören sınırları içinde bulunan, sit alanı dışında yer alan, mülga Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14 Temmuz 2005 tarihli kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27 Eylül 2012 tarihli kararıyla rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri onaylanan, Karayolları Genel Müdürlüğü, 6. Bölge Müdürlüğü’nün 20 Mart 2018 tarihli yazıları ve konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 7 Mayıs 2018 tarihli raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelendiği’ belirtildi.
Bölge Kurul Müdür Vekili Fatih Çapar imzalı yazının son bölümünde ise, ‘Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar’ kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun –Lgrup- olarak belirlenmesine, onaylı restorasyon projesi dışında yapılan uygulamaların projesine uygun hale getirilerek uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, ayrıca Karayolları 6.Bölge Müdürlüğünce denetim görevinin itina ile ifa edilmesi hususunda uyarılmasına karar verildi’ ifadelerine yer verildi.

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