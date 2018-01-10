Yanlış biliniyor...

Çiçek, branşın aslında doku onarımı için de çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, ‘’Plastik cerrahi olarak bilinen uzmanlığımızın asıl ismi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahidir. Uzmanlık alanımız belli bir organa ya da anatomik yapıya özel bir hekimlik alanı değildir. Bu nedenle baştan ayağa tüm yapıların hastalıkları ile ilgilenmekteyiz’’ dedi.

Op. Dr. Çiçek, ileri derecede kilolu hastalarda, kilo verilmesi için uygulanmış olan ameliyatlardan sonra fazla miktarda kilo verilmesi ile ortaya çıkan karın, meme, bacak ve kol sarkmasının düzeltilmesi, yaşlanmaya bağlı alt ya da üst göz kapağında görme alanını azaltacak sarkmaların tedavisi gibi konuların da kendi branşlarının içerisinde yer aldığını anlattı. Çiçek, ‘’Plastik cerrahide onarım için ilk kural en basit ve en az zarar verecek düzeltici işlemin seçimidir. Bu amaçla uygulanacak tüm işlemlerde esas amacımız kaybolan dokunun yerine ona en yakın özellikteki doku ile onarım yapılmasıdır. Türk Plastik cerrahisi, gerek bilimsel gerekse cerrahi olarak dünyada sayılı ülkeler arasındadır. Dünyada yapılan tüm plastik, rekonstrüktif ve estetik işlemler ülkemizde de aynı kalitede ve özenle yapılmaktadır” diye konuştu.

Dr. Çiçek, meslektaşları ile birlikte yardımcı sağlık personellerinin de eğitimlerinin önemli dolduğuna vurgu yaparak, teknoloji ile beraber çağın getirdiği, gerektirdiği her türlü yeniliğin tanımlanması, anlaşılması, takip edilmesi ve uygulanabilmesinin mesleğin olmazsa olmazlarından olduğunu bildirdi. Çiçek, ‘’Bu amaçla Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde Aralık ayı içerisinde tüm hastane personelimizin davet edilmesi ile üç gün boyunca ‘Yara Bakımı Nedir? İdeal Pansuman Nasıldır?’ başlıklı bir eğitim programı düzenledik. Amacımız tüm çalışanlarımızda yaraya benzer yaklaşım sağlamak ve yara bakımındaki yenilikleri sağlık personelimize aktarmaktı. Uzun vadede bu eğitim sayılarımızı arttırmayı ve güncel konuların takip edilip yardımcı sağlık personelimizin bilinçlendirilmesini hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.