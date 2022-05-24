Yanlış bilgilendirme

Kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Taşdemir, Yanlış bir bilgiden dolayı açıklama gereği duyduğunu söyledi. Yozgat teşkilatının çok şükür eksiksiz, kazasız, belasız bir şekilde toplamda 54 araç ile il merkezi ve ilçelerine geldiğini hatırlatan Taşdemir, ‘’Arayan büyüklerimiz, kardeşlerimizden Allah (c.c.) razı olsun. Acımız tarifsiz. Adana dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Konyalı kardeşlerimize, yol arkadaşlarımıza Rabbimizden rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Şimdi bütün gayretimiz ve duamız yaralılarımızın şifa bulması için. Dualarınızı esirgemeyin’’ dedi. •Haber Merkezi•