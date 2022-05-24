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Yanlış bilgilendirme

AK Parti tarafından Adana’da düzenlenen ‘Bir Gençlik Şöleni’ programı sonrasında Adana-Niğde Otoyolu Ulukışla ilçesi Güney köyü mevkiinde Konya’dan şölene katılan gençleri taşıyan otobüsün kaza yapmasının ardından Yozgat Gençlik kollarının kaza yaptığına dair yanlış bir bilginin verilmesi üzerine Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir açıklama yaptı.

24 Mayıs 2022 Salı 00:35
Yanlış bilgilendirme

Kendi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Taşdemir, Yanlış bir bilgiden dolayı açıklama gereği duyduğunu söyledi. Yozgat teşkilatının çok şükür eksiksiz, kazasız, belasız bir şekilde toplamda 54 araç ile il merkezi ve ilçelerine geldiğini hatırlatan Taşdemir, ‘’Arayan büyüklerimiz, kardeşlerimizden Allah (c.c.) razı olsun. Acımız tarifsiz. Adana dönüşü yaşanan kazada hayatını kaybeden Konyalı kardeşlerimize, yol arkadaşlarımıza Rabbimizden rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Şimdi bütün gayretimiz ve duamız yaralılarımızın şifa bulması için. Dualarınızı esirgemeyin’’ dedi. •Haber Merkezi•

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