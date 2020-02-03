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Yaniçağ Manşet yaptı

Gazetemiz Yazarı Salim Taşçı gündeme taşıdı, Yeniçağ Gazetesi manşet yaptı.

Yaniçağ Manşet yaptı

Gazetemiz Yazarı Salim Taşçı gündeme taşıdı, Yeniçağ Gazetesi manşet yaptı.

03 Şubat 2020 Pazartesi 03:06
Yaniçağ Manşet yaptı

GAZETEMİZ Yazarı Salim Taşçı, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ‘Hoppala’ başlıklı yazısında ‘250 Bin Dolara Vatandaşlık Nasıl Oluyor?’ ara başlığı ile gündeme taşıdığı konuyu, ulusal yayın yapan Yeniçağ Gazetesi, önceki gün Güncel Sayfasında manşetine taşıdı. Taşçı yazısında, çıkartılan yasa gereği, 250 Bin Dolarlık mülk alanların vatandaş olduklarına değinerek, ‘Bu buz dağının görülen tarafı’ ifadelerini kulandı. Daha sonra da, ‘Şimdi buzdağının arka kısmına buzlar çözülmeden bir bakalım’ diyerek, yazısında şu görüşlere yer verdi; ‘’Yabancı yedi yüz veya sekiz yüz binlik bir ev beğeniyor, anlaşma sağlanıyor! Haliyle tapu, harçlandırması, 250 Bin Dolar üzerinden yapılıyor! Şimdiki Dolar kuruyla, 250 bin Dolar, 1.488.000 TL tutuyor. 1.488.000 TL’den, 800.000 TL çıkarsak, arada  kalan, 688 bin TL alıcıya geri iade ediliyor.  Aklınız karıştı değil mi, hem de kel Ali’nin bağı gibi..!  Buna tezgah mı desek, üç kağıt mı desek, çözemedim! gitti… Yapılacak olan nedir? Yabancının almak istediği konut, ciddi bir değerlemeye tabi tutturulur, ekspertiz yaptırılır, 250 bin Dolar’a denk geliyorsa işlem yapılır,  aksi halde çark kötü çalışır… Bu gibi işlemlerde kanun koyucu yaptırımları esas almalıdır.’’ Salim Taşçı’nın yazısından sonra Yeniçağ Gazetesi’nden Sümeyra Kırca, ‘Yabancıya Vatandaşlık üzerinden dolandırıcılık!’ başlığı ile konuyu kaleme alıp, haber yaptı. Haber, Güncel sayfasında manşetten verildi.

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Yaniçağ Manşet Yaptı
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