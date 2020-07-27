Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1192
ALTIN
418.397
DOLAR
6.8450
STERLİN
8.7576
EURO
7.9603

Yangınlar bitmiyor

Yozgat’ta hasat dönemi devam ederken, tarlalardan dumanlar yükselmeye devam ediyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:51
Yangınlar bitmiyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden, hububat üretiminde ise ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta hasat devam ederken, çıkan yangınlar sonucunda tarım alanlarından da dumanlar yükselmeye devam ediyor.
Son olarak Sarıkaya ilçesinin Yukarı Sarıkaya köyünde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 600 dönüm tarla yandı. Tarım alanlarında dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu çıkan yangınların dışında, hasat sonrasında tarlada kalan anızları yok etmek amaçlı da yangınların çıkartıldığı belirtildi, çiftçilerin daha dikkatli ve duyarlı davranmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
Yangınlar Bitmiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ta toprağa verildi
Yozgat’ta toprağa verildi
Bildirim verme süresi uzatıldı
Bildirim verme süresi uzatıldı
Belediyeden uyarı
Belediyeden uyarı
Görüşmeler başladı
Görüşmeler başladı
Kurallar ilan edildi
Kurallar ilan edildi
Kurbana eziyet etmeyin!
Kurbana eziyet etmeyin!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim