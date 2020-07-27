Yangınlar bitmiyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden, hububat üretiminde ise ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta hasat devam ederken, çıkan yangınlar sonucunda tarım alanlarından da dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Son olarak Sarıkaya ilçesinin Yukarı Sarıkaya köyünde çıkan yangın sonucunda yaklaşık 600 dönüm tarla yandı. Tarım alanlarında dikkatsizlik, tedbirsizlik sonucu çıkan yangınların dışında, hasat sonrasında tarlada kalan anızları yok etmek amaçlı da yangınların çıkartıldığı belirtildi, çiftçilerin daha dikkatli ve duyarlı davranmaları istendi.