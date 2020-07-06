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Yangının yaraları sarılıyor

Yozgat Belediyesi, Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde çıkan yangında evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kolları sıvadı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 00:34
Yangının yaraları sarılıyor

YOZGAT’ın Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde Berensu ve Damla Apartmanlarında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın sonrasında belediye tarafından verilen söz yerine getirildi. Apartmanların çatılarında oluşan hasarlar Belediyemiz tarafından karşılandı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Şehrimizde yaşanılan yangın sonrası yaraları sarmak için hemen harekete geçmiştik. Kısa süre içerisinde hemşehrilerimizin yanlarında olmak için onarım malzemelerini hızlı bir şekilde temin ettik. Ertesi gün içinde de sürecek sevkiyatlar sonrasında hasar gören tüm binalarımızın ihtiyacını biz karşılayacağız. Söz verdiğimiz gibi, biz bize yeteriz Yozgat’ım” dedi. 

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Yangının Yaraları Sarılıyor
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