Yangında 4 yaşındaki çocuk öldü

Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, evde baygın halde buldukları 4 yaşlarındaki çocuğu dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İtfaiye görevlisi Hacı Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hortumu serip içeriye girdiğini belirterek, "Çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı, kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar masaj yaptım, biraz kendine gelmişti" dedi.

Çocuk beşiğinde uyurken, annesinin diğer çocuğunu almak için okula gittiği sırada yangının çıktığı iddia edildi. Yangının, soba yakınında bulunan çakmağın sıcağın etkisiyle patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

